«Он не устраивает беспорядки». Бен Фостер защищает Криштиану Роналду и говорит, что «половина историй», исходящих из раздевалки «Олд Траффорд» — ложь

В недавнем интервью TalkSport бывший голкипер «МЮ» Бен Фостер заявил, что Криштиану Роналду не виноват в беспорядках в раздевалке клуба.

Португалец попросил «МЮ» отпустить его этим летом. И по сообщениям Daily Mirror, руководство клуба считает, что позиция Роналду является причиной нынешнего затруднительного положения команды.

Фостер отказывается считать Криштиану причиной кризиса на «Олд Траффорд».

«Он всегда качественно выполнял свою работу, потом я уверен, что большая часть историй, что мы сейчас слышим, якобы, с «Олд Траффорд», на самом деле не имеет ничего общего с реальностью».

«Все эти истории написаны, потому что из них можно сделать колонку, люди любят читать такое, но и игроки могут их прочитать и изменить свое отношение к Криштиану. Хотя я вас уверяю, что он не приходит в раздевалку и не устраивает беспорядки, вызывая разногласия».