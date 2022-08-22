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«Манчестер Юнайтед» готов потратить еще 100 миллионов фунтов. Тен Хаг хочет подписать Антони из «Аякса» и Гакпо из «ПСВ»

Коди Гакпо Коди Гакпо
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Клуб не выбирает между этими футболистами – планируются трансферы обоих игроков.

Согласно надежному голландскому изданию De Telegraaf, «Манчестер Юнайтед» планирует подписать вингера «Аякса» Энтони и нападающего «ПСВ» Коди Гакпо.

Несмотря на сообщения о том, что голландский вингер «ПСВ» был запасным планом в случае неудачи в переговорах по Антони, похоже, это не так.

 «Юнайтед» надеется подписать их обоих, чтобы усилить атаку, и, возможно, клубу придется заплатить за них более 100 миллионов фунтов стерлингов.

«Красным дьяволам», предстоит потратить около 35 миллионов фунтов стерлингов на Гакпо, «Аякс» в свою очередь требует более 80 миллионов фунтов за Антони.

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