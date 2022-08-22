«Лидеров не видно». Эрик тен Хаг раскритиковал основную группу лидеров перед матчем с «Ливерпулем»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг раскритиковал лидеров свой команды перед матчем с «Ливерпулем». По сообщениям издания The Mirror, голландский специалист поговорил с группой лидеров, потребовав от них сделать шаг вперед.

«Когда команда демонстрирует не самые лучшие результаты, то лидеров на поле часто не видно, но именно они подают пример. Мы работаем над этим. Я всегда веду работу с группой лидеров команды, а не с кем-то одним. Я поговорил с ними на эту тему», - рассказал Тен Хаг перед матчем с «Ливерпулем».

«Лидерами не обязательно должны быть старшие игроки, но у нас есть костяк, который должен являться примером и брать на себя ответственность. Мы работаем над этим, мы начали пару недель назад и сейчас прогрессируем».

«МЮ» стартовал в новом сезоне. Команда Эрика тен Хага находится внизу таблицы Премьер-Лиги после неожиданных поражений от «Брентфорда» и «Брайтона».