Каземиро будет представлен на «Олд Траффорд» перед игрой с «Ливерпулем». Он возьмет номер Пола Скоулза

Но в матче принять участие не сможет.

Бразильский полузащитник, который перешел в «Юнайтед» за 60 миллионов фунтов стерлингов из «Реала», не будет играть против команды Юргена Клоппа, поскольку пока не получил рабочую визу Англии.

Но он появится на «Олд Траффорд» во время предматчевой презентации, сообщает испанское издание Marca, и посмотрит матч с трибуны.

По информации журналиста Марио Кортеганы, Каземиро получит «легендарный» номер 18, под которым ранее играл легенда клуба Пол Скоулз.

Ожидается, что долгожданный дебют полузащитника состоится в субботу, когда «Манчестер Юнайтед » сыграет с «Саутгемптоном» на стадионе «Сент-Мэри», но до этого бразильскому футболисту предстоит церемония прощания с «Реалом». В понедельник он попрощается с игроками и болельщиками «Лос Бланкос» на пресс-конференции вместе с президентом Флорентино Пересом и советом директоров.

По сведениям Marca, к Каземиро на церемонии присоединится его семья и все 18 трофеев, которые он поднял над головой за девять лет пребывания в Мадриде.