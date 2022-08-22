«Через год Глейзеров здесь не будет». Бывший директор «МЮ» уверен в смене владельцев и призвал болельщиков к мирным протестам

Майкл Найтон все еще планирует купить клуб у семьи Глейзеров или стать посредником в потенциальной сделке.

«Глейзеры продолжают говорить, что не хотят продавать контрольный пакет акций, но им придется искать какой-то выход, учитывая то, с чем они столкнулись. Конечно, они хотят больших денег, но они все равно уйдут, я уверен, что они продадут клуб ещё до конца сезона. Да, они и раньше отказывались от очень серьезных предложений, но теперь у них нет другого выхода.

Я сказал болельщикам, которые в понедельник выйдут на протест (планируется сегодня перед матчем с «Ливерпулем»), что не хочу быть связан с насилием или ещё с чем-то, выходящим за рамки закона. Никаких разрушений, никакого массового выхода на поле. Дело не только в том, что я миролюбивый человек, но и в том, что беспорядки дадут Глейзерам определенное моральное превосходство. Не знаю, удастся ли избежать этого, всё-таки контролировать 50 000 человек, находящихся в отчаянии - это сложная задача.

«Юнайтед» будет стоить новым владельцам больше своей номинальной цены из-за имени и истории. Тем не менее, Глейзеры нанесли удар по имиджу клуба и завалили его долгами. Разумная цена была бы намного ниже заявленных 4,5 миллиардов фунтов, от которых они однажды отказались. Рано или поздно Глейзеры все равно поймут, что сами же снижают стоимость собственного актива. Уверен, что через год в это же время они уже не будут владельцами «Манчестер Юнайтед».