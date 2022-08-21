«Каземиро похож на Эриксена»: Руни считает, что «МЮ» нужен был другой полузащитник

«В идеале они [Манчестер Юнайтед] должны подписывать игроков в возрасте от двадцати до тридцати лет», — написал Уэйн Руни в своей колонке в The Times.

Каземиро похож на Кристиана Эриксена — он был хорошим игроком, но поможет ли он клубу двигаться вперед?

Френки де Йонг подойдет лучше».

Вскоре в «Манчестер Юнайтед» станет на одного бразильца больше. К Фреду, который играет на «Олд Траффорд» последние пять сезонов, добавится Каземиро.

И кстати, у пары Каземиро − Фред двадцать совместных матчей за Бразилию, в которых они лишь раз потерпели поражение. Побеждали они 18 раз, а команда забила 41 гол, пропустил всего 5, а 15 раз ворота остались сухими. Против статистики не попрешь.

Для Фреда этот трансфер может стать очень полезным и дать ему заряд бодрости и энергии. Однако по слухам «МЮ» может приобрести сэр Джим Рэтклифф, который как-то назвал Фреда доказательством глупых трат «красных дьяволов».