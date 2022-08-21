«8 голов, 4 передачи — в чемпионате Нидерландов»: фаны «МЮ» не впечатлены Энтони, хотя «Аякс» требует 100 млн

Его восемь голов и четыре передачи в Эредивизии в прошлом сезоне не впечатлили болельщиков. Они задаются вопросом, научился ли клуб чему-нибудь из сделки с Джейдоном Санчо.

Санчо тоже был дорогой покупкой. Однако английский вингер разрывал бундеслигу на части и забил 17 голов в последнем сезоне там.

Вот как отреагировали фанаты:

«21/22 Голландская Эредивизия:

85 миллионов фунтов стерлингов за Антони: 21 матч, 8 голов, 4 передачи.

38 миллионов фунтов стерлингов за Коди Гакпо: 22 матча, 12 голов, 12 передач.

Идите к Гакпо, сэкономьте 50 миллионов фунтов стерлингов и потратьте их на Милинковича-Савича, и мы готовы».

«Санчо забил 17 голов и сделал 17 результативных передач в Бундеслиге, как будто это ничего не значит, затем пошел в «МЮ» и у него 3+3. А тут 8 + 4 у Антони в лиге сорняков...»

«85 миллионов фунтов стерлингов за Антони — огромный риск. У него огромный потенциал, но 8 голов и 4 передачи в Эредивизи в прошлом сезоне стоят в лучшем случае 50 миллионов фунтов стерлингов».