United Tweets
Блог

«8 голов, 4 передачи — в чемпионате Нидерландов»: фаны «МЮ» не впечатлены Энтони, хотя «Аякс» требует 100 млн

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Антони Антони
Футбол Футбол

Болельщики «Манчестер Юнайтед» не слишком довольны тем, что «Аякс» хочет 100 миллионов евро за Антони.

Его восемь голов и четыре передачи в Эредивизии в прошлом сезоне не впечатлили болельщиков. Они задаются вопросом, научился ли клуб чему-нибудь из сделки с Джейдоном Санчо.

Санчо тоже был дорогой покупкой. Однако английский вингер разрывал бундеслигу на части и забил 17 голов в последнем сезоне там.

Вот как отреагировали фанаты:

«21/22 Голландская Эредивизия:

85 миллионов фунтов стерлингов за Антони: 21 матч, 8 голов, 4 передачи.

38 миллионов фунтов стерлингов за Коди Гакпо: 22 матча, 12 голов, 12 передач.

Идите к Гакпо, сэкономьте 50 миллионов фунтов стерлингов и потратьте их на Милинковича-Савича, и мы готовы».

«Санчо забил 17 голов и сделал 17 результативных передач в Бундеслиге, как будто это ничего не значит, затем пошел в «МЮ» и у него 3+3. А тут 8 + 4 у Антони в лиге сорняков...»

«85 миллионов фунтов стерлингов за Антони — огромный риск. У него огромный потенциал, но 8 голов и 4 передачи в Эредивизи в прошлом сезоне стоят в лучшем случае 50 миллионов фунтов стерлингов».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные