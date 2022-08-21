Тен Хаг разнес Фернандеша после игры с «Брентфордом». Досталось и другим звездам «МЮ»

Эрик тен Хаг был в ярости после двух поражений своей команды на старте нового сезона Премьер-лиги. Тренер ясно дал понять, что никто не застрахован от вылета из основы, даже звездные игроки.

Издание The Sun цитирует слова своего источника:

«Тен Хаг и Стив Макларен работают по схеме «хороший и плохой полицейский». Тен Хаг действует ремнем, а Макларен – пряником. Эрик сказал игрокам: «Я вдалбливаю в вас одно и то же день за днем. Чего вы не понимаете?» Он обвинил футболистов в том, что между ними нет химии, и показал им видео о том, как «Ливерпуль» и «Ман Сити» справляются с проблемами на поле. Он также показал команде, как «Челси» атаковал «шпор» в прошлом туре, в надежде, что это поможет футболистам понять, чего тренер от них хочет. Он знал, что уверенности в себе будет недостаточно для работы в этом клубе, но сейчас он осознал, насколько велика работа, на его плечах лежит вес всего мира. Тен Хаг сказал игрокам, что возьмет на себя вину за форму команды, при этом тренер раскритиковал футболистов за то, что им не хватает игрового голода».

Источник также добавил, что после ужасного поражения от «Брентфорда» Тен Хаг разнес Фернандеша и некоторых других футболистов «Юнайтед»:

«Тен Хаг дал понять Бруну, Магуайру и Роналду, что им не гарантировано место в стартовом составе, невзирая на их статус в команде».

Тен Хагу сейчас действительно тяжело. Его команда проиграла в двух стартовых матчах АПЛ, при этом «красные дьяволы» не смогли забить ни одного мяча. Так что злость тренера выглядит оправданной. Впереди у «МЮ» сложный матч против «Ливерпуля», у которого, к слову, дела также идут не самым лучшим образом.