Фабрицио Романо: Антони делает все, чтобы перейти в «МЮ»

По словам журналиста Фабрицио Романо, Антони делает все возможное, чтобы этим летом покинуть «Аякс» и перейти в «Манчестер Юнайтед».

Бразильский вингер не сыграет сегодня со «Спартой» из Роттердама. Антони уже пропустил две тренировки «Аякса», надеясь, по всей видимости, на то, что клуб его отпустит.

Между тем, издание Goal сообщает, что «красные дьяволы» готовят новое предложение голландцам. По данным Foot Mercato, манкунианцы готовы отдать за игрока 100 млн с учетом бонусов, на такую сумму «Аякс» и рассчитывал.

Фабрицио Романо добавляет, что Антони хочет начать переговоры с «Юнайтед». Сообщается, что его представители вступят в диалог с клубом после подачи новой заявки.

В двух матчах чемпионата Голландии в этом сезоне Антони уже один раз забил и дважды отдал голевую передачу. Его показатели лучше, чем у всех игроков «Манчестер Юнайтед».

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