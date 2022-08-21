Руни объяснил, почему Роналду не должен выходить в старте против «Ливерпуля»

Уэйн Руни в своей колонке для The Times поразмышлял над грядущим матчем «МЮ» против «Ливерпуля»:

«Я бы не стал выпускать на поле Криштиану Роналду и Маркуса Рэшфорда. Если бы я был на месте Тен Хага, моей главной заботой было бы получение энергии на поле. То, что «Манчестер Юнайтед» не смог подписать «девятку», означает, что они полагались на Роналду в матче против «Брентфорда», хотя Криштиану мало тренировался с командой. Похоже, ему нужно время, чтобы набрать форму».

Роналду пропустил всю предсезонную подготовку «красных дьяволов», за исключением последней игры. Криштиану хотел покинуть «Олд Траффорд» этим летом.

Однако, как справедливо отметил Руни, поскольку «МЮ» не смог подписать нападающего, теперь Тен Хаг должен положиться на португальца и попытаться найти с ним общий язык.

«Красные дьяволы» еще не забили ни одного гола в этом сезоне. Если Роналду будет исключен из стартового состава «МЮ» в матче против «Ливерпуля», возможно, у «Юнайтед» будет еще больше проблем с результативностью.

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