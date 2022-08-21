Руни сделал прогноз на матч «МЮ» против «Ливерпуля»

В понедельник, 22 августа, «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Ливерпуль». Обе команды начали новый сезон АПЛ не самым лучшим образом. В прошлом туре «красные дьяволы» понесли сокрушительное поражение от «Брентфорда» со счетом 0:4, а «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас».

Игра «МЮ» под руководством Тен Хага выглядит крайне слабой, но легенда клуба Уэйн Руни все же верит в свою бывшую команду. Тренер «Ди Си Юнайтед» дал свой прогноз на матч:

«Если «МЮ» будет играть так же, как с «Брентфордом», то понесет еще более неприятное поражение, чем в прошлом сезоне, когда «Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:5. Но я не верю в такой расклад. Не думаю, что «Юнайтед» победит, но я верю, что команда правильно отреагирует. Возможно, «МЮ» проиграет, пропустив какой-нибудь странный гол, или они даже смогут вырвать ничью».

Чуть больше месяца назад «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:0 в предсезонке. Хотя этот результат на самом деле мало что значит, он мог сильно повлиять на эмоциональную подготовку «красных дьяволов», ведь в прошлом сезоне «МЮ» пропустил от «красных» девять мячей по сумме двух матчей.

Возможно, победа в предсезонной игре и неудачный старт «Ливерпуля» в АПЛ придадут «красным дьяволам» немного уверенности.

По вашему мнению, как закончится этот матч?