Марсьяль вернулся к тренировкам перед матчем с «Ливерпулем»: Роналду сядет в запас?

Антони Марсьяль вернулся на тренировку с «Манчестер Юнайтед» после того, как пропустил первые две игры сезона из-за травмы.
Марсьяль произвел впечатление на болельщиков в предсезонке, забив три гола в пяти товарищеских матчах. Однако затем он получил травму подколенного сухожилия, из-за которой не участвовал в играх против Брайтона и Брентфорда.
Следующая игра «Юнайтед» против «Ливерпуля» запланирована на понедельник, и маловероятно, что Марсьяль будет готов выйти в старте, но у него может быть роль, которую он может сыграть со скамейки запасных.
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