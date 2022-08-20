Марсьяль вернулся к тренировкам перед матчем с «Ливерпулем»: Роналду сядет в запас?

Антони Марсьяль вернулся на тренировку с «Манчестер Юнайтед» после того, как пропустил первые две игры сезона из-за травмы.

Марсьяль произвел впечатление на болельщиков в предсезонке, забив три гола в пяти товарищеских матчах. Однако затем он получил травму подколенного сухожилия, из-за которой не участвовал в играх против Брайтона и Брентфорда.