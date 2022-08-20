«Есть ли негатив? Да, есть»: Фердинанд назвал проблемы, которые могут быть с Каземиро

«Цена на него завышена? Да. Есть ли минусы? Да, есть», — сказал Рио Фердинанд FIVE, комментируя подписание Каземиро «Манчестер Юнайтед».

«Очевидно, возраст, 30 лет. Я бы не сказал, что это огромный минус, но я думаю, что если вы говорите с точки зрения бизнеса, стоимость при перепродаже будет нулевой.

«Итак, это 60 миллионов фунтов стерлингов плюс надбавки на 10 миллионов фунтов стерлингов, а затем, очевидно, еще заработная плата. Так что вы, вероятно, потратите где-то около 100 миллионов фунтов стерлингов.

В то время, когда у нас нет финансов, кажется, что мы не можем привлечь крупных игроков, мы вложили в него все. Так что ему нужно работать.

Приехать из Испании в команду, которая абсолютно лишена всякой уверенности, борется во всех областях, особенно тактически, физически, психологически...

Я думаю, что 30-летнему человеку будет очень сложно прийти, перезарядиться, перезагрузиться ».

Каземиро должен подписать четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед».