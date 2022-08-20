Легендарный 18-й или 24-й: 5 номеров, которые «Манчестер Юнайтед» может предложить Каземиро

Похоже, что Каземиро не сможет выбрать номер, который он носил за «Реал» в течение последних семи лет после перехода на «Олд Траффорд».
Футболка под номером 14 занята другим новичком «Манчестер Юнайтед» – Кристианом Эриксеном.
Номер Каземиро в сборной Бразилии тоже недоступен: №5 носит Магуайр.
Итак, какие номера доступны для громкого подписания? Вот несколько вариантов.
№13
Эту футболку ранее носили резервные вратари, такие как Андерс Линдегаард и Ли Грант, а также Пак Чжи Сун.
№15
Последним игроком «Манчестер Юнайтед», который носил эту майку, был Андреас Перейра. До этого он принадлежал Аднану Янузаю, Дейли Блинду и, самое главное, Неманья Видич.
№18
Знаковый номер в «Юнайтед», так как эту футболку много лет носили Пол Скоулз и Эшли Янг. Бруну Фернандеш, который перешел на футболку с номером 8, также провел некоторые из своих лучших выступлений под этим номером.
№21
Этот номер стал вакантным после того, как Эдинсон Кавани покинул «Олд Траффорд».
№24
Даррен Флетчер был последним выдающимся игроком «Манчестер Юнайтед», носившим эту футболку.
Комментарии