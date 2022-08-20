United Tweets
Блог

Каземиро одержим тактикой и самосовершенствованием. Он постоянно изучает свою игру на Wyscout

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

Подписание Каземиро может быть важным для «Манчестер Юнайтед» во многих аспектах. Будучи классным игроком, бразилец мог бы здорово помочь Эрику тен Хагу.

Каземиро описывается как "футбольный наркоман", одержимый тактикой и самосовершенствованием, он постоянно изучает собственную игру на Wyscout.

«Каземиро уже тренер», — сказал друг игрока El Pais. 

«Анчелотти видит в бразильце такого футболиста, каким он был сам, он делает большую работу для команды, но и его технические качества на высоте».

Отличным примером этого является то, как Каземиро изучал игру Килиана Мбаппе перед встречей с ПСЖ в Лиге чемпионов. 

Эпоха Каземиро в «Реале», похоже, подходит к концу. «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности о трансфере 30-летнего хавбека сборной Бразилии. Сообщалось, что в Англии Каземиро будет получать 350 тысяч фунтов в неделю. По информации BBC, «МЮ» заплатит за бразильца 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

О том, что бразилец не сыграет в ближайшем туре АПЛ стало известно еще днем в пятницу. Об этом написали и The Athletic, и Manchester Evening News. «Юнайтед» просто не успеет зарегистрировать игрока для игры Премьер-лиге.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные