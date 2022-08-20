Каземиро одержим тактикой и самосовершенствованием. Он постоянно изучает свою игру на Wyscout

Каземиро описывается как "футбольный наркоман", одержимый тактикой и самосовершенствованием, он постоянно изучает собственную игру на Wyscout.

«Анчелотти видит в бразильце такого футболиста, каким он был сам, он делает большую работу для команды, но и его технические качества на высоте».

Отличным примером этого является то, как Каземиро изучал игру Килиана Мбаппе перед встречей с ПСЖ в Лиге чемпионов.

Эпоха Каземиро в «Реале», похоже, подходит к концу. «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности о трансфере 30-летнего хавбека сборной Бразилии. Сообщалось, что в Англии Каземиро будет получать 350 тысяч фунтов в неделю. По информации BBC, «МЮ» заплатит за бразильца 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

О том, что бразилец не сыграет в ближайшем туре АПЛ стало известно еще днем в пятницу. Об этом написали и The Athletic, и Manchester Evening News. «Юнайтед» просто не успеет зарегистрировать игрока для игры Премьер-лиге.