Видео дня: парень воспроизвел празднование Роналду «SIU» во время рабочей встречи в Zoom

Мужчина решил сделать культовое празднование Криштиану Роналду «SUIII» во время рабочей встречи в Zoom, и это был момент, который вызвал очень неоднозначную реакцию его коллег.
Дэвид Мур, работающий в футбольном издании The18 из Колорадо, был вдохновлен тенденцией TikTok, когда люди воссоздавали празднование Роналду в неподходящее время.
Обдумав идею, он решил, что следующая встреча в офисе станет идеальной для его постановки.
@the18soccer If this doesn’t get at least 50k views I’m going to get fired. #ronaldo #cr7 #suuuuu #football #soccer #zoom ♬ SSSUUUUUUUUU – Luckson
«Реакция в офисе была неоднозначной, — сказал Дэвид.
«Некоторым людям это показалось забавным, в то время как другие были менее чем рады тому, что кто-то неожиданно кричит им «SIU».
«Момент ужаса для меня наступил, когда я посмотрел на свою запись экрана и понял, что звук не записан».
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