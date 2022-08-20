Видео дня: парень воспроизвел празднование Роналду «SIU» во время рабочей встречи в Zoom

Мужчина решил сделать культовое празднование Криштиану Роналду «SUIII» во время рабочей встречи в Zoom, и это был момент, который вызвал очень неоднозначную реакцию его коллег.

Дэвид Мур, работающий в футбольном издании The18 из Колорадо, был вдохновлен тенденцией TikTok, когда люди воссоздавали празднование Роналду в неподходящее время.

Обдумав идею, он решил, что следующая встреча в офисе станет идеальной для его постановки.

«Реакция в офисе была неоднозначной, — сказал Дэвид.

«Некоторым людям это показалось забавным, в то время как другие были менее чем рады тому, что кто-то неожиданно кричит им «SIU».

«Момент ужаса для меня наступил, когда я посмотрел на свою запись экрана и понял, что звук не записан».