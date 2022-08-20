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Переплачивает ли «МЮ» за Каземиро? CIES Football Observatory провела расчеты

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Несколько источников подтвердили, что «Манчестер Юнайтед» договорился о переходе Каземиро из «Реала» за 60 миллионов фунтов стерлингов, сумма может увеличиться до 70 миллионов фунтов стерлингов.

Это значительная инвестиция: по данным Transfermarkt, это будет второй по величине трансферный сбор, выплаченный игроку в возрасте 30 лет, после гонорара в размере 105 млн фунтов стерлингов, который «Ювентус» заплатил за 33-летнего Криштиану Роналду в 2018 году.

Справедлива ли такая оценка трансферной стоимости Каземиро? Отвечает CIES Football Observatory - организация, которая использует научно обоснованную экономическую модель для оценки ценности игроков.

Алгоритм рассчитывает стоимость игрока на основе ряда факторов, включая их возраст, продолжительность контракта и результаты, а также финансовое положение клуба и инфляцию.

На данный момент модель оценивает стоимость Каземиро примерно в диапазоне от 42,5 до 59,5 млн фунтов стерлингов.

«Манчестер Юнайтед» изначально заплатит 60 миллионов фунтов стерлингов.

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