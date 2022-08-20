Варан назвал самых стильного игрока «МЮ»: это не Роналду

Рафаэль Варан поделился некоторыми сведениями о раздевалке «Манчестер Юнайтед» после более чем года пребывания на «Олд Траффорд».
Говоря с Goal о самом стильном игроке клуба, француз отказался называть себя.
«Было бы высокомерно [говорить о себе]. Тогда Джейдон Санчо.
Центральный защитник не выбрал Криштиану Роналду, которого обычно считают одним из самых стильно спортсменов в мире.
Когда дело дошло до того, кто самый смешной, Варан добавил: «Бруну Фернандеш. Он забавный, он всегда счастлив».
Ранее Варан уже успел поприветствовать в "МЮ" нового игрока - Каземиро:
«Мы прошли много битв вместе с моим воином Казе! Добро пожаловать в Манчестер, амиго», — написал Варан в посте в Instagram.
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