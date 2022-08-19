«Это досрочный выход на пенсию»: нейтральные фанаты реагируют на возможный переход Каземиро в «МЮ»

Переход Каземиро в «Манчестер Юнайтед» быстро стал одной из самых безумных и неожиданных историй летнего трансферного окна 2022 года.

Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за 30-летнего игрока 60 миллионов евро. Возможно, Каземиро уже сегодня заключит с «Юнайтед» контракт по схеме «4+1». Предположительно, в Манчестере он будет зарабатывать 350 тысяч фунтов в неделю.

И хотя «красные дьяволы» сейчас далеки от уровня « Реала», нейтральные болельщики все же призывают бразильца перейти на «Олд Траффорд». Вот что они пишут в соцсетях:

melorio: «Черт, даже если он будет играть в полноги, он все равно будет выступать значительно лучше всех футболистов, что сейчас есть у «Манчестер Юнайтед».

theenigmacode: «Возьми деньги, Каз. Получишь 10 миллионов после уплаты налогов и просто расслабишься. Тебе не нужно будет прилагать никаких дополнительных усилий. Просто появляйся в день матча, делай вид, что бегаешь, и пиши извинения за то, что держишь голову высоко, и мы двинемся вперед. По сути, это досрочный выход на пенсию. Ты уже выиграл все, что можно было выиграть».

rrredditttooorr: «Ему на самом деле плевать на саму игру и на победу. Что уже звучит как улучшение для большей части их команды».

Terran_it_up: «Просто несколько раз пробей по воротам, немного попрессингуй случайного игрока, пока этим никто не занят, тогда болельщики будут аплодировать тебе только за то, что ты приложил хоть какие-то усилия».