«Я беспокоюсь»: болельщики «Ливерпуля» не слишком уверены в игре с «МЮ», несмотря на неудачный старт Тен Хага

Можно было бы подумать, что фанаты «Ливерпуля» будут уверены в победе над «Юнайтед» на фоне мрачного начала сезона от "МЮ".

В конце концов, они обыграли "МЮ" разгромно в сезоне 2021/22 и добавили в свой состав несколько громких имен.

Тем не менее, у мерсисайдцев пока нет побед в первых двух играх премьер-лиги. Вот что думают болельщики «Ливерпуля» перед важной игрой на следующей неделе:

«Юнайтед находится под давлением, чтобы получить положительную реакцию, и мы не можем позволить себе недооценивать их, поэтому да, я беспокоюсь».

«Я беспокоюсь, но у меня есть надежда».

«Я беспокоюсь, но я очень верю в Клоппа и команду. Надеюсь, будет сильная команда и повторит успех, которого мы достигли в прошлом сезоне».

«Будет еще один тяжелый матч, обе команды захотят доказать свою силу".