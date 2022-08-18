Роналду, Гарнер, Байи и еще 5 игроков, которые еще могут покинуть «МЮ» до закрытия трансферного окна

«Манчестер Юнайтед» вел себя типично ужасно в это трансферное окно. Они по-прежнему изо всех сил пытаются найти игроков для подписания до того, как окно закроется.

Есть 8 игроков, которые могут уйти из клуба до закрытия трансферного окна:

Криштиану Роналду

Португалец выразил желание покинуть клуб уже этим летом, но ни один клуб не хочет его видеть. Сообщается, что его просьба негативно повлияла на раздевалку, а огромная зарплата Роналду являются большой проблемой при расторжении контракта. Позиция «Юнайтед» сейчас такова, что они могут быть готовы отпустить его, если поступит подходящее предложение.

Джеймс Гарнер

Тен Хаг готов продать Гарнера, если будет получено хорошее предложение, что по понятным причинам расстроило многих фанатов.

Эрик Байи

«Милан» серьезно интересовался Байи несколько недель назад, но теперь их интерес остыл. Ходят слухи, что «Вест Хэм», возможно, готов сделать ставку на защитника, но пока ничего конкретного.

Аарон Уан-Биссака

Сообщается, что «Кристал Пэлас» был заинтересован в покупке защитника, но, поскольку Диого Далот — единственный другой правый защитник в команде, «Юнайтед» может сначала подписать замену.

Факундо Пеллистри

В прошлом сезоне он был в аренде в «Алавесе», а этим летом ему снова разрешили уйти. Его предпочтительными направлениями являются Италия или Португалия, но официального предложения пока не поступало.

Брэндон Уильямс

«Красные дьяволы» надеются получить 10 миллионов фунтов стерлингов от его продажи после того, как Уильямс провел сезон в «Норвиче».

Фил Джонс

Джонса хочет его бывший товарищ по команде и менеджер "ДС Юнайтед" Уэйн Руни. Его уход из клуба давно назревал, но еще неизвестно, подпишет ли его клуб МЛС.

Аксель Туанзебе