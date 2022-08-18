«У меня была мечта - заняться с сексом с Криштиану Роналду». Модель Playboy рассказала о романе с Кришем

Утверждает, что осуществила заветное желание.

Модель Playboy Даниэлла Чавес заявила, что спала с суперзвездой «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Происходило это, судя по датам, во время романа Роналду с россиянкой Ириной Шейк. Она подробно рассказала о встрече и развитии отношенийв интервью DailyStar:

«Сначала Криштиану был очень застенчивым, но когда набрался уверенности, он стал настоящим мужчиной, хотя все еще немного боязливым.

Он любил меня, но моя цель заключалась не в этом. Я просто хотела осуществить мечту и заняться с ним сексом. Я люблю его тело».

Криштиану Роналду не подтвердил и не опроверг эти комментарии Даниэллы Чавес.

Даниэлла Чавес стала известна попыткой купить чилийский клуб O'Higgins, собрав деньги со своего счета в аккаунте на OnlyFans. Она привлекла 119 миллионов долларов на покупку футбольного клуба в Чили, в том числе 5 миллионов за свои обнаженные фотографии платформам с контентом для взрослых.