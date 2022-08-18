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Новичок «МЮ» Эриксен – пока один из худших в команде. Стало известно, почему ему не подходит футбол тен Хага

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Может быть поэтому ему запретили играть в Италии?

«Эриксен объясняет тен Хагу, почему не может играть сдерживающего полузащитника»

Во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у Эриксена случилась остановка сердца, и он потерял сознание, рухнув на газон. Врачи пытались привести его в чувство на протяжении 9 минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

По словам врача сборной Дании, у спортсмена случился сердечный приступ, позже ему был установлен кардиостимулятор, из-за чего ему пришлось покинуть миланский «Интер» - в серии А запрещено играть с кардиостимуляторами.

В проигранном матче второго тура АПЛ «Брентфорду» (0:4) Sky Sports поставил Эриксену 3 балла из 10 возможных.

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