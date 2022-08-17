«Мы открыто предлагаем себя Френки Де Йонгу». Рио Фердинанд осуждает настойчивость «МЮ»

Выступая на своем YouTube канале, легенда «МЮ» Рио Ферндинад заявил:

«Мы по сути открыто предлагаем себя Френки Де Йонгу. Мы в течение трех месяцев ходим за ним с протянутой рукой и умоляем: «Пожалуйста, выбери нас, приходи к нам».

«Эрик тен Хаг наверное думает: «Меня накололи. Я не знал, во что ввязываюсь. Игроки не соответствуют стандартам».

«Барселона» готова продать Френки де Йонга «МЮ», но голландец категорически против переезда в Манчестер. Френки хочет остаться на «Камп Ноу», но даже если бы он решил уйти, то выбрал бы клуб из Лиги Чемпионов, а не Лиги Европы.