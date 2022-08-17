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Босс Мерседеса Тото Вольф назвал причину неудач великих команд. Это касается и «МЮ»

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Босс команды Формулы-1 Мерседес Тото Вольф высказался о неудачах великих в прошлом команд. 

«Я изучил, почему великие команды не смогли повторить великие успехи», — сказал руководитель команды Mercedes Тото Вольфф, ссылаясь на рекорд «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона.

В интервью Financial Times Вольф сказал: «Ни одна спортивная команда ни в одном виде спорта не выигрывала восемь титулов чемпиона мира подряд, и тому есть много причин, и в основе лежит человек.

Человек становится самодовольным. Вы не так энергичны, как раньше. Возможно, вы не так амбициозны.

Это все из-за зоны комфорта». 

Сэр Алекс ушел в отставку в 2013 году, после этого клуб так и не смог выиграть АПЛ. 

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