Босс Мерседеса Тото Вольф назвал причину неудач великих команд. Это касается и «МЮ»

Босс команды Формулы-1 Мерседес Тото Вольф высказался о неудачах великих в прошлом команд.
«Я изучил, почему великие команды не смогли повторить великие успехи», — сказал руководитель команды Mercedes Тото Вольфф, ссылаясь на рекорд «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона.
В интервью Financial Times Вольф сказал: «Ни одна спортивная команда ни в одном виде спорта не выигрывала восемь титулов чемпиона мира подряд, и тому есть много причин, и в основе лежит человек.
Человек становится самодовольным. Вы не так энергичны, как раньше. Возможно, вы не так амбициозны.
Это все из-за зоны комфорта».
Сэр Алекс ушел в отставку в 2013 году, после этого клуб так и не смог выиграть АПЛ.
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