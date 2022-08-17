Мог бы Илон Маск реально купить «МЮ»? Да, более 100 раз

Илон Маск взбудоражил фанатов «Манчестер Юнайтед» своим последним твитом о покупке клуба.

Однако очень быстро он пояснил в своем следующем твите, что просто шутил.

Если бы Маск не шутил, мог бы он на самом деле купить клуб?

Проще говоря, генеральный директор SpaceX и Tesla мог бы купить клуб более 100 раз, если бы захотел.

В настоящее время его предполагаемый собственный капитал составляет колоссальные 266 миллиардов долларов.

Только 42 из 211 стран мира могут похвастаться более высоким ВВП, чем капитал Маска!