Мог бы Илон Маск реально купить «МЮ»? Да, более 100 раз

Илон Маск взбудоражил фанатов «Манчестер Юнайтед» своим последним твитом о покупке клуба.
Однако очень быстро он пояснил в своем следующем твите, что просто шутил.
Если бы Маск не шутил, мог бы он на самом деле купить клуб?
Проще говоря, генеральный директор SpaceX и Tesla мог бы купить клуб более 100 раз, если бы захотел.
В настоящее время его предполагаемый собственный капитал составляет колоссальные 266 миллиардов долларов.
Только 42 из 211 стран мира могут похвастаться более высоким ВВП, чем капитал Маска!
У Глейзеров может возникнуть соблазн продать «Юнайтед», если им предложат около 4 миллиардов долларов. Честно говоря, это пустяки для Маска.
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