«Это война, а не битва, будьте готовы к долгому пути»: фаны «МЮ» готовят новые акции протеста на матче с «Ливерпулем»

Группа болельщиков The 1958 планирует очередной мирный протест перед матчем с «Ливерпулем» – они приглашают фанатов “Юнайтед” собраться у клубного мегастора за полчаса до игры.

«Перед матчем с “Ливерпулем” мы развернем флаг The 1958 на статуе Троицы для тех, кто будет готов собраться здесь в 19:30, – говорится в заявлении группы.

Это будет сделано в поддержку болельщиков, идущих на матч и не идущих на матч, но которые пришли выразить негодование владельцами, разрушающими наш клуб».

«Мы призываем всех обращаться к нам с любыми идеями или планами, касающимися действий в день матча, чтобы мы могли оценить их реалистичность, поддержать и дать какой-то совет.

Мы все на одной стороне, и крайне важно, чтобы давление на владельцев постоянно росло. Это война, а не битва, будьте готовы к долгому пути».

Подобные акции уже были в прошлом сезоне. Из-за одной такой даже переносили игру с «Ливерпулем».