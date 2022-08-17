Фиксируем таблицу с «МЮ» на самом дне: когда в последний раз такое было?

«Манчестер Юнайтед» начал сезон АПЛ с шокирующего поражения от «Брентфорда» со счетом 4:0 в воскресенье. А до этого было поражение от "Брайтона" дома.

Теперь «красные дьяволы» оказались последними в таблице с нулем очков в двух играх и отрицательной разницей мячей.