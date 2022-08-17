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Фиксируем таблицу с «МЮ» на самом дне: когда в последний раз такое было?

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«Манчестер Юнайтед» начал сезон АПЛ с шокирующего поражения от «Брентфорда» со счетом 4:0 в воскресенье. А до этого было поражение от "Брайтона" дома.

Теперь «красные дьяволы» оказались последними в таблице с нулем очков в двух играх и отрицательной разницей мячей.

 

Эрик тен Хаг надеется добиться положительного результата на следующей неделе, когда «Ливерпуль», который занимает 12-е место с двумя очками, приедет на «Олд Траффорд».

Такого вы точно не видели давно: "МЮ" на последнем месте в таблице. Когда такое было в последний раз?

Самое время оттолкнуться от дна.

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