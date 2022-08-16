11 лет назад Уэйн Руни забил в ворота «Сити» величайший гол в истории Премьер-лиги. Но он считает тот матч одним из худших в карьере

Тот удар ножницами вряд ли кто-то превзойдет.

В честь 30-летия Премьер-лиги, Уэйн Руни подробно рассказал о, пожалуй, величайшем голе в истории турнира — его незабываемом ударе ножницами в манчестерском дерби в 2011 году.

Алекс Фергюсон назвал этот гол величайшим из тех, что он когда-либо видел на «Олд Траффорд».

«Это было ошеломляюще. Невероятно. У нас здесь было несколько фантастических голов, но с точки зрения исполнения… вы никогда этого не увидите», — сказал Фергюсон.

Теперь, 10 лет спустя, Руни подробно рассказал о том матче и забитом мяче.

«Вероятно, это был один из худших матчей в моей карьере», — сказал Руни.

«Если быть честным, я вообще играл тогда довольно паршиво. Если вы посмотрите повтор, пас, который я отдал Скоулзу действительно был плохим. Я просто пнул мяч в его сторону».

«Но потом Пол перевел мяч на фланг, и я просто подумал: почему бы не попробовать? Я бил так много раз на тренировках, иногда этот удар получается, иногда нет.

В девяти случаях из десяти вы попадаете выше ворот или вообще мимо. Но в этот раз все получилось.

Я услышал шум фанатов, крики толпы, почувствовал каждую их эмоцию. А потом я просто стоял там, раскинув руки, запрокинув голову. Это был особенный момент».

Действительно особенный момент.