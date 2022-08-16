«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Каземиро. Marca утверждает, что англичане прибыли в Мадрид для переговоров

Звучит как трансферный слух из таблоида, но возможно руководители «МЮ» наконец-то решились действовать.

Согласно надежным источникам Marca, «Манчестер Юнайтед » заинтересован в подписании Каземиро - из-за сложностей с трансфером хавбека «Барселоны» Френки де Йонга манкунианцы рассматривают возможность трансфера бразильца.

На данный момент английский клуб еще не сделал официального предложения по бразильцу, но их интерес абсолютно предметный. Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» уже отправил своих представителей в Мадрид, чтобы договориться о сделке.

Каземиро остается очень важным игроком для «Лос Бланкос». Полузащитнику уже за 30, но его рыночная стоимость по-прежнему составляет около 40 миллионов евро.

Этим летом «Реал» уже укрепил свою опорную зону, подписав Оренльена Тчуамени, который вместе с Камавингой и Дани Себальосом смогут стать заменой Каземиро.