Фанаты «МЮ» предложили Тен Хагу еще один способ наказания игроков - такое популярно в Италии

В субботу «Манчестер Юнайтед» потерпел шокирующее поражение от «Брентфорда» со счетом 4:0, что побудило Эрика тен Хага принять решительные меры.

Голландец отменил выходной в воскресенье, вместо этого организовав сверхдлинные тренировки. Однако некоторые фаны хотят, чтобы он сделал еще больше.

Фанат под ником stats193 написал на Reddit: «Они должны делать то, что делает «Ювентус», когда наступает кризис. Они должны ночевать на тренировочной базе, пока не разберутся».

Рассматриваемая практика называется «ritiro» («уход» по-итальянски). Его делают многие клубы Серии А. Игроки остаются запертыми на тренировочной базе до двух недель, и никаких посетителей (даже жен и подруг) не пускают.

Голландец отменил выходной день команды в следующее воскресенье, вместо этого заставив звезд пробежать 13 км на базе.

В то время как многие фанаты одобрили наказание Тен Хаг, спортивные ученые были «единодушно ошеломлены» необычными методами 52-летнего тренера, согласно The Athletic.