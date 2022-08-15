Спортивные ученые в шоке от наказания Тен Хага для команды: он заставил игроков пробежать 13 км при 34-градусной жаре

Эрик тен Хаг был в ярости на игроков «Манчестер Юнайтед» после позорного поражения от «Брентфорда» со счетом 4:0 в субботу.

Голландец отменил выходной день команды в следующее воскресенье, вместо этого заставив звезд пробежать 13 км на базе.

В то время как многие фанаты одобрили наказание Тен Хаг, спортивные ученые были «единодушно ошеломлены» необычными методами 52-летнего тренера, согласно The Athletic.

Один из тренеров АПЛ назвал подход Тен Хага «старомодным», заявив, что было странно проводить интенсивную тренировку игроков менее чем через 24 часа после игры.