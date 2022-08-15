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+1 проблема «МЮ»: похоже, новичок Мартинес пока не готов к АПЛ из-за слишком низкого роста

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Джейми Реднапп раскритиковал новичка "МЮ" Лисандро Мартинеса.

«Если «Манчестер Юнайтед» подписывает центрального защитника ростом 175 см, он просто не сможет конкурировать в этой лиге.

«Лисандро Мартинес может быть в порядке в голландской лиге, где все не так физически сильно, но когда вы играете здесь, вы знаете, что каждую неделю команды стремятся выявить любую слабость.

«Брайтон" сделал это, "Брентфорд" сделал это, и "Ливерпуль" сделает это. Каждая команда будет играть на нем, потому что он недостаточно высок. 

Ему нужно время. Возможно, он сможет играть в полузащите. Технически он хороший игрок».

И Джейми был прав. Так как Томас Франк подтвердил, что «Брентфорд» акцентированно играл с «МЮ» через зону Лисандро Мартинеса.

«Мы понимали, что с большой вероятностью либо выиграем мяч, либо заберем подбор.

Безусловно, мы посмотрели, как против них играл «Брайтон», мы схожи с этой командой в том, как хотим играть.

«Брайтон» обычно строит игру от вратаря, но против «МЮ» они постоянно играли длинными передачами, и мы, конечно же, обратили на это внимание.

Мы понимали, что у нас есть такое оружие, и поэтому воспользовались им», – сказал главный тренер «Брентфорда».

Что ж, это еще одна проблема "МЮ" - как встроить грамотно в игру низкого центрального защитника, купленного за большие деньги. 

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