«Они все мусор». Вирусное видео болельщика «МЮ» вновь стало актуальным

Прошло уже 3 года, но ситуация в «Юнайтед» стала только хуже.

В 2019 году юный болельщик «Манчестер Юнайтед», отвечая на вопросы журналистки телеканала ITV, признался, что в настоящее время ему не нравится ни один из футболистов команды.

Репортер спросила мальчика, какая его любимая команда, на что он ответил: «Манчестер Юнайтед». После чего болельщику был задан вопрос, кто из клуба является его любимым футболистом. Болельщик ответил: «Никто. Они все мусор».

Болельщики также ироничным способом намекнули, что команда явно движется не в ту сторону.

А некоторые показали, как сейчас смотрят матчи любимой команды.