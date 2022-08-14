Фанаты «МЮ» вспоминают и грустят по Моуринью. Оценили его результаты только сейчас

Болельщики «Манчестер Юнайтед» по понятным причинам в ярости после разгромного поражения от «Брентфорда» со счетом 4:0 в субботу.
Это было одно из худших выступлений в истории команды, что очень плохо отразилось и на новом менеджере Эрике тен Хаге.
Большинство фанатов по-прежнему поддерживают голландского тренера. Многие в такой ситуации вспомнили период Жозе Моуринью в клубе.
Болельщики считают, что Моуринью превзошел все ожидания, выиграв два титула, а также занял второе место в сезоне 17/18. Сейчас о таких результатах можно только мечтать, хотя состав стал сильнее.
Вот как некоторые болельщики «Юнайтед» отреагировали в твиттере после игры.
Mourinho warned Manchester United fans pic.twitter.com/SpR4C5STnU— RC (@Contropiede_) August 13, 2022
«Моуринью и Сульшер творили чудеса, чтобы вывести этих игроков на второе место».
«Жозе Моуриньо:
• Погба — вирус, а не командный игрок.
• Марсьяль ленив и должен покинуть клуб.
• Рэшфорд не может быть основным нападающим «МЮ».
• Люк Шоу не использует голову.
Особенный всегда будет прав».
«Самая большая ошибка «Манчестер Юнайтед» за последние 40 лет заключалась в том, что он не поддержал Жозе Моуринью в его третьем сезоне».
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