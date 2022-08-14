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Фанаты «МЮ» вспоминают и грустят по Моуринью. Оценили его результаты только сейчас

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Болельщики «Манчестер Юнайтед» по понятным причинам в ярости после разгромного поражения от «Брентфорда» со счетом 4:0 в субботу.

Это было одно из худших выступлений в истории команды, что очень плохо отразилось и на новом менеджере Эрике тен Хаге.

Большинство фанатов по-прежнему поддерживают голландского тренера. Многие в такой ситуации вспомнили период Жозе Моуринью в клубе.

Болельщики считают, что Моуринью превзошел все ожидания, выиграв два титула, а также занял второе место в сезоне 17/18. Сейчас о таких результатах можно только мечтать, хотя состав стал сильнее.

Вот как некоторые болельщики «Юнайтед» отреагировали в твиттере после игры.

«Моуринью и Сульшер творили чудеса, чтобы вывести этих игроков на второе место».

«Жозе Моуриньо:

• Погба — вирус, а не командный игрок.

• Марсьяль ленив и должен покинуть клуб.

• Рэшфорд не может быть основным нападающим «МЮ».

• Люк Шоу не использует голову.

Особенный всегда будет прав».

«Самая большая ошибка «Манчестер Юнайтед» за последние 40 лет заключалась в том, что он не поддержал Жозе Моуринью в его третьем сезоне».

 

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