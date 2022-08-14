Фанаты «МЮ» вспоминают и грустят по Моуринью. Оценили его результаты только сейчас

Болельщики «Манчестер Юнайтед» по понятным причинам в ярости после разгромного поражения от «Брентфорда» со счетом 4:0 в субботу.

Это было одно из худших выступлений в истории команды, что очень плохо отразилось и на новом менеджере Эрике тен Хаге.

Большинство фанатов по-прежнему поддерживают голландского тренера. Многие в такой ситуации вспомнили период Жозе Моуринью в клубе.

Болельщики считают, что Моуринью превзошел все ожидания, выиграв два титула, а также занял второе место в сезоне 17/18. Сейчас о таких результатах можно только мечтать, хотя состав стал сильнее.