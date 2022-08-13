«Это просто ужасно»: фанаты «МЮ» реагируют на презентацию новой формы клуба

Перед игрой с «Брентфордом» «Манчестер Юнайтед» официально представил свою третью форму на сезон 2022/23. Оцените:

Комплект выполнен в зеленом оттенке, форма дополнена необычным дизайном.

Мы можем увидеть «красных дьяволов» в новой форме уже сегодня в матче против «Брентфорда». В этом комплекте игроки «МЮ» будут выступать на европейской арене.

А вот болельщикам «Юнайтед» сама форма, а особенно ее цвет, не понравилась. Вот, что фанаты пишут в социальных сетях:

Glams: «Никто это не купит».

Charles Watson: «Одно исследование показало, что формы, которые больше всего контрастируют с зеленой травой (красные), лучше всего видны товарищам по команде периферийным зрением. Команды, выступающие в красной форме, исторически добивались большего успеха, чем другие. Зеленый — буквально худший выбор».

Chirag Shah: «Худший выбор цвета. Как вообще можно сделать зеленую форму для игры на зеленой траве? Ужасная идея «Адидаса».

MonsterHunch: «УЖАСНО, но отлично соответствует всему, что сейчас делает «Манчестер Юнайтед», так что все вполне органично».

Arron Saunders: «Худшая форма, которую я когда-либо видел в своей жизни».

Neev Gabay: «Эмоции, которые вызывает этот комплект, точно отражают то, что фанаты думают о выступлениях «Юнайтед» в последние годы».

А как вам такая форма?