«Это просто ужасно»: фанаты «МЮ» реагируют на презентацию новой формы клуба

Перед игрой с «Брентфордом» «Манчестер Юнайтед» официально представил свою третью форму на сезон 2022/23. Оцените:
Комплект выполнен в зеленом оттенке, форма дополнена необычным дизайном.
Мы можем увидеть «красных дьяволов» в новой форме уже сегодня в матче против «Брентфорда». В этом комплекте игроки «МЮ» будут выступать на европейской арене.
А вот болельщикам «Юнайтед» сама форма, а особенно ее цвет, не понравилась. Вот, что фанаты пишут в социальных сетях:
Glams: «Никто это не купит».
Charles Watson: «Одно исследование показало, что формы, которые больше всего контрастируют с зеленой травой (красные), лучше всего видны товарищам по команде периферийным зрением. Команды, выступающие в красной форме, исторически добивались большего успеха, чем другие. Зеленый — буквально худший выбор».
Chirag Shah: «Худший выбор цвета. Как вообще можно сделать зеленую форму для игры на зеленой траве? Ужасная идея «Адидаса».
MonsterHunch: «УЖАСНО, но отлично соответствует всему, что сейчас делает «Манчестер Юнайтед», так что все вполне органично».
Arron Saunders: «Худшая форма, которую я когда-либо видел в своей жизни».
Neev Gabay: «Эмоции, которые вызывает этот комплект, точно отражают то, что фанаты думают о выступлениях «Юнайтед» в последние годы».
А как вам такая форма?
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