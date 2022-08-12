Роналду номинировали на ЗМ в 18-й раз за карьеру. Реакция фанатов «МЮ» - неоднозначная

Криштиану Роналду был номинирован на «Золотой мяч-2022». В 18-й раз за свою карьеру.
Он единственный игрок «Манчестер Юнайтед» в списке, но из-за его желания покинуть клуб номинация вызвала неоднозначную реакцию.
Лионель Месси был исключен из номинаций, несмотря на то, что выиграл Лигу 1 в прошлом сезоне.
Вот как отреагировали фанаты, мнения разделились.
«Криш по-прежнему остается одним из лучших в мире».
«Лионель Месси не смог попасть в топ-30 «Золотого мяча» в 35 лет, а Криштиану Роналду смог в 37 лет, играя за худшый «Манчестер Юнайтед» за всю историю. Невероятно. Вне времени. Особенный».
«Фанаты Месси оклеветали все усилия Роналду в прошлом сезоне и расхваливали посредственный сезон Месси».
«Криштиану Роналду был номинирован на «Золотой мяч» в 18-й раз, причем у него было 17 подряд. Лучший на протяжении почти двух десятилетий».
«То, что Роналду все еще в списке, смешно».
«18 голов в этой дерьмовом «МЮ». Роналду заслуживает большего, чем Золотой мяч».
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