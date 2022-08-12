Смешная сумма: сколько «ПСЖ» готов заплатить за Маркуса Рэшфорда

По словам Роба Доусона из ESPN, «Пари Сен-Жермен» не желает платить больше 60 миллионов фунтов стерлингов за Маркуса Рэшфорда этим летом.

Сообщается, что французский клуб интересовался подписанием 24-летнего футболиста, у которого остался всего год до окончания его текущего контракта.

ESPN сообщает, что «Манчестер Юнайтед» оценвает Рэшфорда гораздо в большую сумму и отпустит его минимум за 120 миллионов фунтов стерлингов.

Помимо разницы в цене, английский нападающий говорил о желании остаться в «Юнайтед» в обозримом будущем.