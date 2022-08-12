Смешная сумма: сколько «ПСЖ» готов заплатить за Маркуса Рэшфорда

По словам Роба Доусона из ESPN, «Пари Сен-Жермен» не желает платить больше 60 миллионов фунтов стерлингов за Маркуса Рэшфорда этим летом.
Сообщается, что французский клуб интересовался подписанием 24-летнего футболиста, у которого остался всего год до окончания его текущего контракта.
ESPN сообщает, что «Манчестер Юнайтед» оценвает Рэшфорда гораздо в большую сумму и отпустит его минимум за 120 миллионов фунтов стерлингов.
Помимо разницы в цене, английский нападающий говорил о желании остаться в «Юнайтед» в обозримом будущем.
И даже Эрик тен Хаг подтвердил, что у «Юнайтед» есть планы на Рэшфорда.
Контракт Маркуса с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года, но также есть опция продления соглашения еще на год. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Комментарии