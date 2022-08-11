«Тен Хаг мгновенно потеряет доверие раздевалки»: бывший игрок «МЮ» высказался о ситуации с Роналду

В беседе с BBC Sport бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарт Крукс высказался о перспективах Криштиану Роналду в стане «красных дьяволов»:

«"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Криштиану Роналду как мировую звезду, способную принести клубу огромную коммерческую выгоду, однако цена будет слишком велика, команда просто не может этого себе позволить. Давайте проясним одну вещь. Нельзя построить команду вокруг 37-летнего игрока, независимо от того, насколько он хорош в некоторых случаях. Поскольку про футбол в Лиге чемпионов "МЮ" уже может забыть, все, что клуб может предложить Роналду, — это игровое время, если Криштиану будет в подходящей форме. Если Эрик тен Хаг пойдет на уступки и поставит коммерциализацию выше спортивных достижений, он мгновенно потеряет доверие раздевалки. Вот почему "Манчестер Юнайтед" должен освободить Роналду уже сейчас».

В матче с «Брайтоном» Тен Хаг решил оставить Роналду на скамейке запасных, вместо Криша в роли ложной девятке на поле появился Кристиан Эриксен.

Португалец вышел во втором тайме, когда у тренера больше не было других вариантов игроков атаки.

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