«МЮ» не в топ-6: суперкомпьютер обновил прогнозы на новый сезон АПЛ

«Манчестер Юнайтед» начал сезон 2021/22 не так, как планировал: команда Тен Хага на своем поле потерпела болезненное поражение от «Брайтона» со счетом 1:2.

Болельщики «красных дьяволов» очень рассчитывают на Эрика тен Хага и надеются, что тренер сумеет улучшить игру команды уже в ближайших матчах.

Между тем эксперты по прогнозам из агентства FiveThirtyEight ожидают, что «Манчестер Юнайтед» завершит текущий сезон АПЛ на седьмом месте, набрав всего 54 очка, ― на четыре меньше, чем в прошлом сезоне.

Взгляните на прогноз суперкомпьютера.

Топ-6 команд Премьер-лиги сезона 2021/22 по версии FiveThirtyEight:

1. «Манчестер Сити» — 86 очков;

2. «Ливерпуль» — 78 очков;

3. «Челси» — 73 очка;

4. «Тоттенхэм» — 67 очков;

5. «Арсенал» — 63 очка;

6. «Брайтон» — 56 очков;

7. «Манчестер Юнайтед» — 54 очка.

Как вам такой прогноз? Выглядит убедительно?