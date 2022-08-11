«В АПЛ не все так радужно». Комментарии Лионеля Месси о возвращении Криштиану Роналду в «МЮ» оказались пророческими

Лионель Месси предостерегал Криштиану Роналду от его решение вернуться в АПЛ в «МЮ» прошлым летом. Теперь, когда португалец не знает, как уйти из клуба, слова аргентинца кажутся особенно актуальными.

Криштиану Роналду покинул «Ювентус» и присоединился к «МЮ» за 15 млн евро в августе 2021 года. Хотя он быстро адаптировался и стал лучшим бомбардиром команды, «МЮ» все равно не смог занять высокую строчку в АПЛ по итогам сезона и не попал в зону Лиги Чемпионов.

Вскоре после трансфера Лионель Месси признал, что его вечный соперник легко адаптируется, но предупреждал, что чемпионат Англии полон неожиданных поворотов.

«МЮ» - очень сильная команда с отличными футболистами. Криштиану уже знает клуб, он адаптировался впечатляюще быстро», - говорил Лео в интервью изданию Marca.

«Он сразу стал забивать, как и всегда. Но в АПЛ не все так радужно, это очень сложный турнир с массой неожиданных поворотов. После декабря он очень меняется, произойти может все что угодно».

Сам Лео присоединился к «ПСЖ» тем же летом, на вопрос о том, скучает ли он по соперничеству с Криштиану, он ответил:

«Мы уже давно не играем в одном чемпионате».

«Мы соревновались индивидуально и на командном уровне боролись за одни и те же цели. Для нас это был отличный этап, как и для болельщиков, потому что они наслаждались футболом. Прекрасные воспоминания об этом останутся в истории футбола».