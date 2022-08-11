«МЮ» не щадит никого: Жозе Моуринью сильно похорошел после переезда из Манчестера в Рим

Работа в одном из главных клубов мира далась португальцу нелегко.

Жозе работал с «Юнайтед» с 2016 по 2018 годы – он стал первым тренером в истории «дьяволов», кто смог выиграть трофей в своем дебютном сезоне – «МЮ» выиграл Кубок Лиги. Помимо национального кубка Моуринью выиграл с «Юнайтед» и европейский трофей – 24 мая 2017 года команда победила 2:0 голландский «Аякс», выиграв Лигу Европы.

Начав сезон 2018/19 с семи побед в первых 17 матчах Премьер-лиги, в результате чего «Манчестер Юнайтед» отстал от лидеров лиги на 19 очков, Моуринью был уволен из клуба 18 декабря 2018 года.

После двух сезонов в «Тоттенхэме» Жозе отправился в Рим, возглавив «Рому». С римлянами португалец выиграл Лигу Конференций и стал первым и единственным тренером в истории, выигравшим все три турнира европейских кубка – Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

После победного финала Жозе опубликовал в соцсетях фото с татуировкой, посвященной уникальному достижению "особенного".