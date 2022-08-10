Фанаты «МЮ» в знак протеста планируют покинуть «Олд Траффорд». В прошлый раз такая акция закончилась поражением 0:5

Болельщики «Ливерпуля» весело троллят соперников, вспоминая прошлый сезон.

С начала нового сезона Премьер-лиги состоялась всего одна игра, но болельщики «Манчестер Юнайтед» уже недовольны проигрышем «Брайтону» со счетом 1:2 на «Олд Траффорд».

Следующая домашняя игра «Юнайтед» будет одним из самых принципиальных дерби в английском футболе, поскольку 22 августа они сыграют с «Ливерпулем».

В знак протеста против своих владельцев, семьи Глейзеров, группа болельщиков планирует уйти со стадиона во время игры:

Болельщики «Ливерпуля» ухватились за этот пост и тут же начали троллить поклонников «Юнайтед», напомнив им, что в прошлом сезоне уже была аналогичная забастовка, когда «красные» обыграли их со счетом 5:0 на «Олд Траффорд»:

После того , как Мохамед Салах довершил свой хет-трик и забил пятый гол команды, сотни болельщиков «Юнайтед» покинули стадион, не выдержав унижения того вечера.

Вот что думают об этом болельщики «Ливерпуля»:

Герант Уильямс: «Придумайте что-нибудь пооригинальнее, эта забастовка уже состоялась»

Джесс: «Еще одна забастовка? Хотите, чтобы Салах повторил?»

RM36: «Не смешите меня, ребята, Глейзеры этим не купишь. Дождитесь, пока Салах снова забьет, и вы все равно можете уйти».

GorovHFF: «Боже, всего одна игра в новом сезоне, а они уже вернулись. Не уходите с трибун до тех пор, пока ваша команда снова не будет унижена «Ливерпулем», м-м-м».