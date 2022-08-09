«Я видел желание Роналду, который хотел уйти»: фанаты «МЮ» поменяли свое мнение о Крише

Эрик тен Хаг решил оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных в матче АПЛ против «Брайтона» в воскресенье.

Поскольку Энтони Марсьяль отсутствовал из-за проблемы с подколенным сухожилием, Тен Хаг решил стартовать с Кристианом Эриксеном на позиции ложной девятки.

37-летний Роналду вышел на замену во втором тайме. Он не изменил ситуацию, но все же впечатлив болельщиков.

Olecurls99: «Сегодня я увидел больше желания у Роналду, у парня, который хотел уйти, чем у многих других игроков, которые, казалось бы, счастливы в клубе и хотят остаться».

Gottabekiddingme: «Люди, говорящие, что он не соответствует стилю Тен Хага, говорят чепуху. Может быть, у него нет способности защищаться, как хочет Тен Хаг».

bakahau: «Я бы предпочел несчастного Роналду многим другим игрокам, которые хоть и не проявляют неуважения к клубу за пределами поля, но им не хватает многих вещей на поле».