Рой Кин: «На тренировочной базе «Манчестер Юнайтед» говорят, что они не тренируются должным образом»

Они не выкладываются на 100 процентов. Я думаю, что в игре против «Брайтона» не хватало футбольного интеллекта".

Точно такие же слова говорили многие эксперты по ходу прошлого сезона "МЮ".

Рой Кин также раскритиковал контракт Роналду и Мендеша: «Проблема заключается в том, что Роналду играет в Лиге чемпионов не из-за своего эго, бренда или чего-то еще, − сказал Кин на Sky Sports. − Почему его агент не включил в контракт пункт (клаусулу) на случай, если клуб не попадает в Лигу чемпионов? Если у тебя есть этот «суперагент», который имеет невероятные связи и блестяще ведет переговоры, почему он не добавил это в контракт Роналду?»

Также Кин высказался негативно об игре Фреда и Скотта Мактомини.

«У полузащитников видна нехватка способности принимать решения и футбольного интеллекта, особенно у Фреда.

Я уже давно об этом твержу: Фред и Мактомини недостаточно хороши. Они не дадут «МЮ» вернуться в борьбу за верхние строчки. Это видно в каждом матче. Им это просто не по плечу», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

Рой никогда не прочь поругать "Юнайтед".