«Слишком рано судить о новых подписаниях»: Невилл отказывается обвинять Мартинеса и Эриксена после поражения от «Брайтона»

«Слишком рано судить о новых игроках. Впереди очень трудная игра и очень сложная ситуация.

В интервью Sky Sports Гари Невилл высказался об игре новичков в стартовой игре сезона с "Брайтоном".

Я думаю, что Лисандро Мартинес сделал несколько действительно хороших вещей, но мог бы сыграть лучше в моменте с голом.

Это его ошибка, но реальность такова, что это его первая игра на «Олд Траффорд» в новой команде, которая борется с трудностями, так что на него никто не жалуется.

Я не виню тренера или новых игроков, Кристиана Эриксена или Мартинеса, и не думаю, что проблема вообще в них. Они новички».

«Манчестер Юнайтед» начал сезон в АПЛ с разочаровывающего поражения со счетом 1:2 от «Брайтона» на «Олд Траффорд» в воскресенье.