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«Нужно доверять таким парням». Рио Фердинанд критикует решение Тен Хага по Роналду

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Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Рио Фердинанд поставил под сомнение решение Эрика тен Хага посадить Криштиану Роналду на скамейку в первом туре АПЛ. Португалец появился на поле во втором тайме, а матч закончился победой «Брайтона» 1-2.

Фердинанд настаивает, что Тен Хаг должен доверять опыту Роналду и дать ему время набрать форму.

«Худшее, что можно сделать для игрока – посадить его на скамейку», - говорил Рио на своем YouTube канале.

«Когда футболист еще не набрал форму, то его выпускают с первых минут со словами: «Ты сыграешь в первом тайме, делай, что умеешь».

«Криштиану достаточно опытен, чтобы контролировать игру. Нужно доверять таким парням – он один из величайших футболистов всех времен».

Бывший защитник считает, что «МЮ» не может позволить себе продать Роналду, тк он лучший бомбардир клуба. Фердинанд призывает Тен Хага использовать Криштиану в центре, Маркуса Решфорда и Джейдона Санчо на флангах в атаке:

«МЮ» не может опустить Криштиану сейчас. Кто им обеспечит его 24 гола? Тут даже нет никаких сомнений, нужно выпускать его в старте. Даже когда Роналду готов на 50%, вы ставите на него скорее, чем на всех остальных».

«Я бы выпускал Роналду по центру, Рэшфорда слева, а Санчо справа».

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