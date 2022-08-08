«На нем можно ставить крест»: фанаты «МЮ» недовольны провальной игрой Рэшфорда

Новый сезон Премьер-лиги для «Манчестер Юнайтед» начался с разочаровывающего поражения от «Брайтона» со счетом 2:1.

Маркус Рэшфорд, так удачно проведший предсезонку, вновь разочаровал болельщиков «красных дьяволов» своей игрой. Некоторые фанаты считают, что 24-летний игрок еще не дорос до выступления на столь высоком уровне.

Делимся комментариями болельщиков в соцсетях:

Relevated: «Уж лучше Арнаутович…»

Erics_Collar: «В какое место на поле его вообще можно поставить? У него ужасный дриблинг, он не может обыграть соперника, плохо отдает передачи, на фланге он не справится. Он слабый, плохо реализует моменты, в атку его тоже не поставить».

oleoleoleole: «Извините, ребята, но боюсь, на нем можно ставить крест. Отговорки закончились. Он просто не очень хороший футболист, и, кажется, его это не особо волнует. Если бы мы действительно серьезно относились к перестройке, то его бы уже давно продали».

jesperjaap: «В этом сезоне он не покажет ничего особенного. Его нужно было продать летом за приличные деньги».

Castia: «Ради всего святого, не продлевайте с ним контракт. Все его 18 месяцев в клубе были ужасными, и становится только хуже. Его мотивация упадет еще сильнее, когда его не вызовут в сборную Англии на чемпионат мира».

Godfather: «Дайте ему какую-нибудь награду за то, что с его чудовищной игрой он все равно выходит на поле. Он бы уж точно побил такой рекорд».

А как вы смотрите на будущее Маркуса? Стоит ли его продать? Или лучше оставить англичанина в клубе? Делитесь мыслями в комментах!