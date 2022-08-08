«МЮ» ждет очень эмоциональный сезон: в первом же матче АПЛ на трибунах «Олд Траффорд» случилась драка

Английские фанаты вспомнили былые годы.

Сезон для «Манчестер Юнайтед» начался нелегко – клуб проиграл « Брайтону в их первой игре в Премьер-лиге в сезоне, а болельщики дали волю эмоциям на трибунах – фанаты «МЮ» решили подраться друг с другом.

На фотографии видно, как мужчина держит за горло другого болельщика.

Затем вмешались другие фанаты из нижних рядов, которые пытались разрядить ситуацию, в то время как многие просто смотрели на это действо в ужасе.

Перед игрой Эрик тен Хаг призвал болельщиков стать 12-м игроком против Брайтона.Похоже, что некоторые из присутствующих на «Олд Траффорд» восприняли этот призыв к действию слишком серьезно.