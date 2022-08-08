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Фанаты освистали Роналду во время разминки. Видео опубликовал официальный аккаунт «МЮ»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Клуб опубликовал кадры, на которых фанаты освистали Криштиану Роналду перед матчем с «Брайтоном», закончившимся поражением со счетом 1:2.

Роналду начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену в первой официальной игре Эрика тен Хага , которая закончилась поражением после дубля в первом тайме от Паскаля Гросса.

Ранее этим летом 37-летний игрок сказал клубу, что хочет уйти из-за своего желания играть в Лиге чемпионов, но потенциальных покупателей так и не появилось. В итоге на прошлой неделе он вернулся в команду на товарищеский матч против «Райо Вальекано».

Однако португалец разозлил тен Хага, покинув стадион в перерыве без разрешения клуба - голландец назвал действия Роналду и других игроков «неприемлемыми».

В итоге Криш услышал немало насмешек со стороны недовольных домашних болельщиков «Олд Траффорда», и некоторые из них прозвучали перед игрой, когда Роналду вышел на поле на разминку.

«Юнайтед» опубликовал видео, на котором пятикратный обладатель «Золотого мяча» выходит из туннеля, чтобы размяться с остальными запасными, но на нем слышно освистывание в адрес Роналду.

Лучший бомбардир «Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что его бывший клуб должен отпустить Роналду этим летом, и это мнение разделяет давний капитан Гэри Невилл. До конца трансферного окна еще 3 недели.

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